В отношении являющегося гражданином Грузии азербайджанца Орхана Аббаса возбуждено уголовное дело по статье «призыв к терроризму».

О.Аббас сообщил АПА, причиной тому стал статус против Армении, которым он поделился в социальной сети Facebook во время апрельских боев 2016 года. В своем статусе он обратился к проживающим в Грузии азербайджанцам с призывом вместо акции поддержки перед посольством Азербайджана в Грузии провести акцию протеста перед посольством Армении и сжечь армянский флаг.

Орхан Аббас отметил, что 21 апреля 2016 года он был вызван в Службу государственной безопасности Грузии: «После показаний, которые длились на протяжении 10 часов, мне сообщили о том, что в моем отношении возбуждено уголовное дело. В апреле текущего года меня вновь вызвали с СГБ, и в мае было проведено первое судебное заседание по делу, на котором был поднят вопрос избрать в моем отношении меру пресечения в виде ареста основываясь на том, что я могу сбежать в Азербайджан. После протеста моих адвокатов я был освобожден под залог в 6 тысяч лари. У моей семьи не было таких денег, поэтому в качестве залога мы отдали земельный участок моего брата».

По словам О.Аббаса, последнее заседание по уголовному делу было проведено 20 июня, на котором прокурор запросил для него наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет: «Судебный процесс продолжается, следующее заседание назначено на 3 июля. Возбужденное в моем отношении уголовное дело крайне несправедливое и абсурдное. Я человек, который далек от терроризма и радикализма».

Орхан Аббас считает, что подвергается дискриминации из-за того, что является азербайджанцем.

Minval.az