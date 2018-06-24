24 июня президент Азербайджанa Ильхам Алиев принял государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь Станислава Зася.

Глава государства с удовлетворением вспомнил недавнюю встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве и сказал, что в ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Подчеркнув, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Беларусью находятся на очень высоком уровне и опираются на партнерские связи, президент Ильхам Алиев отметил, что наше сотрудничество успешно развивается в области политики, экономики, безопасности и других сферах.

Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Станислав Зась поздравил главу нашего государства с убедительной победой на президентских выборах и расценил это как демонстрацию поддержки, оказанной народом главе государства. Подчеркнув, что отношения между двумя странами успешно развиваются в различных сферах, он выразил признательность президенту Ильхам Алиеву за вклад в развитие наших связей.

Minval.az