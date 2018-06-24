Сборная Англии по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 6:1, сообщает RT.
Хет-триков в составе английской команды отличился нападающий Харри Кейн. Дубль в свой актив записал защитник Джон Стоунз. Ещё один гол забил Джесси Лингард.
В составе сборной Панамы автором первого гола в истории команды на чемпионатах мира стал защитник Фелипе Белой.
Следующим соперником англичан станет команда Бельгии, а Панама сыграет с Тунисом.