Всемирно известные оперные исполнители Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов 26 ноября впервые дадут концерт на Исторической сцене Большого театра России.

Они представят в Москве новую программу Verdi Gala, состоящую из итальянских арий. Аккомпанировать певцам будет Большой симфонический оркестр имени Чайковского, за дирижерский пульт встанет Микеланджело Мацца. Специальными гостями концерта станут американское меццо-сопрано Долора Заджик, солист Большого театра, баритон Эльчин Азизов, а также Государственный академический русский хор имени Свешникова, сообщает ТАСС.

Предыдущий концерт Нетребко и Эйвазова в Москве состоялся 7 февраля нынешнего года. Тогда певцы выступали в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.

Minval.az