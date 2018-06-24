Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказало том, что республика может лишиться независимости, если народ не будет выполнять экономические задачи, поставленные перед страной. Как сообщает РИА Новости, свое громкое заявление он озвучил во время визита в Шкловский район Могилевской области.

«Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги», — сказал президент.

Кроме этого, Лукашенко подчеркнул важность строгих условий для тех, кто желает получить сельскохозяйственные предприятия в частные руки.

«Мы не против, чтобы сюда пришел частный капитал. Но под железное условие. И мое железное условие — чтобы здесь не был обижен человек», — сказал глава Беларуси и добавил, что граждане должны быть уверены в завтрашнем дне, получая достойную плату труда.

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