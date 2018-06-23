Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил нападающему «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохаммеду Салаху звание почетного гражданина Чеченской республики, пишет Медуза.

Кадыров сообщил, что вручил футболисту копию указа и нагрудный значок на торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта.

«Это заслуженное звание! Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним. Небывалый интерес появился к футболу, хотя в Чечне традиционно всегда любили играть», — заявил Кадыров.

«Мохаммад Салах поблагодарил за удивительно теплый и хороший прием, прекрасное отношение к команде, отличные условия проживания и тренировок. Я уверен, что наш клуб „Ахмат“ и сборная Египта со временем проведут товарищеский матч в Грозном» — написал Кадыров.

Minval.az