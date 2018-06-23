Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится совершить визит в Иран, заявил советник премьер-министра Армении по внешней политике Арсен Харатян.

«Визит в Иран планируется. В Иране отмечали праздник Рамадан, сейчас уточняются сроки и в скором времени визит состоится», — сказал А.Харатян в эфире Общественного телеканала Армении.

По его словам, учитывая возможные новые санкции против Ирана, в армяно-иранских отношениях начнется сложный этап.

«Мы должны работать», — отметил А.Харатян.

Он также заявил, что вопрос возможных поставок иранского природного газа не закрыт.

«Тема дешевого иранского газа не закрыта. Есть много возможностей, но более детально можно будет говорить по итогам визита», — отметил А.Харатян.

При этом сроков визита Н.Пашиняна в Тегеран он не назвал.

Minval.az