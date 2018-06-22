В Культурном центре посольства Исламской Республики Иран в Баку прошла пресс-конференция по случаю Дней культуры Ирана в Азербайджане.

На пресс-конференции отмечалось, что Дни культуры Исламской Республики Иран пройдут с 27 по 30 июня.

Для участия в Днях культуры с визитом в Азербайджан прибудет делегация Ирана в составе известных деятелей культуры и искусства, возглавляемая министром культуры и исламской ориентации Сейедом Аббасом Салехи.

В рамках мероприятия запланированы концерты с участием мастеров искусств Ирана, выставки, показы фильмов и театральных постановок.

Проведение Дней культуры способствует развитию взаимного культурного сотрудничества между двумя странами, налаживанию тесного общения, знакомству азербайджанскими любителями искусства с достиженими иранской культуры, расширению обмена опытом.

Дни культуры Ирана пройдут в Баку и Гяндже.

Minval.az