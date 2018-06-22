В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Бразилии одержала победу над национальной командой Коста-Рики со счётом 2:0.

На 79-й минуте судья отменил назначенный им же пенальти за нарушения на Неймаре после того как воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR). Информацию распространяет RT.

Счёт встречи на 91-й минуте открыл Фелипе Коутиньо, переправивший мяч в ворота Кейлора Наваса после передачи Габриэля Жезуса. Спустя шесть минут Неймар удвоил преимущество бразильцев после паса Фернандиньо.

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