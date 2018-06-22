Проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря предполагает возможность для стран-участниц прокладывать подводные трубопроводы, говорится в документе, обнародованном правительством РФ.

В пятницу было опубликовано постановление правительства с предложением президенту РФ подписать проект конвенции. Сам проект также обнародован на официальном портале правовой информации.

«Стороны могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря», — говорится в статье 14 проекта конвенции. При этом оговаривается, что такие проекты должны соответствовать экологическим требованиям и стандартам, «закрепленным в международных договорах, участницами которых они являются». В частности, упоминается Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря 2003 года и протоколы в ней.

«Определение трассы для прокладки подводных кабелей и трубопроводов осуществляется по согласованию со стороной, через сектор дна которой должен быть проведен подводный кабель или трубопровод», — отмечается в проекте конвенции, которое публикует РИА Новости.

Страны, прокладывающие трубопровод, обязаны сообщать участникам будущей конвенции координаты районов, где проложены кабели и трубопроводы и запрещены подводные работы.

Как отмечают эксперты, неопределенность правового статуса Каспия указывалась, как главное препятствие в строительстве Транскаспийского газопровода из Туркменистана в Азербайджан, что позволит транспортировать в Европу огромные запасы туркменского газа. Россия и Иран многие годы противились реализации данного проекта из «экологических соображений».

Minval.az