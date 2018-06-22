Уровень одобрения россиянами деятельности высших должностных лиц и государственных институтов России заметно снизился. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за прошлую неделю (11–17 июля), пишет «Коммерсант».

Уровень одобрения деятельности президента по среднему значению составил 72,1%. Неделей ранее этот показатель равнялся 77,1%. Снижение за неделю составило 5 процентных пунктов, с мая — 8,2 процентных пункта.

Работу правительства и премьер-министра положительно оценили 44,7% и 38,5% соответственно. ВЦИОМ также отмечает, снижение показателей. Неделей ранее деятельность Дмитрия Медведева одобряли 41,7% респондентов, месяцем ранее — 45,4%. Показатели правительства составляли 44,7% и 52,3% соответственно.

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