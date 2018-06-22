Сборная Хорватии по футболу нанесла разгромное поражение национальной команде Аргентины в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Встреча прошедшая в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 3:0 в пользу хорватов, сообщает RT.

Счёт в матче на 53-й минуте после ошибки аргентинского голкипера Вильфредо Кабальеро открыл Анте Ребич, а на 80-й минуте Лука Модрич дальним ударом удвоил преимущество сборной Хорватии. Окончательный счёт на 91-й минуте установил Иван Ракитич.

Следующим соперником аргентинцев станет Нигерия, а Хорватия сыграет с Исландией.

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