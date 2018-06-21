Специальная следственная служба Армении прекратила уголовное преследование по статье о массовых беспорядках в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна и ряда его сторонников.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«21 июня 2018 года следователь Специальной следственной службы Республики Армения принял решение о прекращении уголовного преследования по уголовному делу в связи с отсутствием состава преступления», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что, согласно армянскому законодательству, подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным до тех пор, пока его вина не будут доказана в суде.

Minval.az