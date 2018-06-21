Уроженца Азербайджана, убившего в прошлом году соотечественника, задержала московская полиция, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Вечером 18 сентября 2017 года выстрелом в затылок из пистолета Макарова был убит 50-летний азербайджанец. Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Как сообщается, в июне текущего года полиция российской столицы при поддержке бойцов СОБРа задержала 31-летнего ранее не судимого уроженца Азербайджана, который был изобличен в совершении преступления.

Было установлено, что задержанный совершил убийство вместе с братом на почве кровной мести. Как удалось выяснить позднее, погибший в сентябре 2017 года азербайджанец в 2000 году убил отца подозреваемых.

Против задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве, он находится под стражей, устанавливается местонахождение второго участника преступления.

Minval.az