Представители УВД Брестского облисполкома сообщили, что в милицию обратился 31-летний предприниматель, гражданин Азербайджана. Он рассказал, что вечером в деревне Высокое неизвестный выстрелил из пневматического оружия. В результате было повреждено стекло его «Лэнд Ровера».

На следующий день мужчине позвонили с неизвестного номера, угрожая насилием и убийством, если он не отдаст 15000 долларов, сообщает издание «Белновости».

Сотрудники милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на потенциальных вымогателей – безработных жителей деревни Белоуша 26 и 33 лет. Один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.

Когда предприниматель передавал деньги преступникам, их задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОНа. Был установлен еще один участник преступлений – 31-летний безработный из деревни Дубой. При осмотре автомобиля, на котором приехали злоумышленники, найден пневматический пистолет.

Minval.az