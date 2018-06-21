Спортивный журналист Танкреди Палмери (Tankredi Palmeri) рассказал, что в Ростове-на-Дону его чуть не похитил водитель такси. Об этом сообщает Лента.ру.

Со слов Палмери, водитель запросил у него тысячу рублей за поездку, которая длилась не более минуты. Когда журналист предложил таксисту десятую часть этой суммы, тот завел двигатель и заблокировал дверные замки.

Палмери надиктовал в переводчик Google сообщение о попытке похищения и, громко стуча по стеклу, показал запись стоящему неподалеку сотруднику правоохранительных органов. В итоге таксист выпустил пассажира из машины, сойдясь с ним на сумме в 200 рублей.

«Этот парень вел себя как гангста-репер. Это было нечто», — прокомментировал ситуацию Палмери. Журналист был разочарован уровнем сервиса: эту машину он ждал более получаса, несмотря на то, что ему пообещали подать автомобиль в течение пяти минут. Он требовал отклонить заказ, однако ему отказали.

Танкреди Палмери является корреспондентом американского телеканала CNN и итальянского издания Gazzetta dello Sport. Он прославился как инсайдер, комментирующий трансферную политику футбольных клубов.

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