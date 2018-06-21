Европейский союз выделил 3 миллиона евро для помощи в интеграции сирийских беженцев в Армении, сообщили в четверг в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Двадцать первого июня в Брюсселе состоялось первое заседание Совета партнерства ЕС-Армения.

«На заседании Совета партнерства было подчеркнуто, что… политическое решение конфликта в Сирии представляет исключительную важность. С целью интеграции сирийских беженцев в Армении ЕС привлек в рамках фонда «Мадад» 3 миллиона евро», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Minval.az