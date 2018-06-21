Владимир Путин и ​Петр Порошенко провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба украинского президента.

Порошенко в этой беседе призвал российского коллегу освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях, говорится на сайте президента Украины. Он также подчеркнул, что важно дать украинскому омбудсмену возможность посетить украинского режиссера Олега Сенцова (приговоренного в России к 20 годам в колонии строгого режима) и других украинцев, находящихся в заключении.

Еще одной темой разговора стали минские договоренности. Порошенко заявил о необходимости выполнения их со стороны России.

Minval.az