Ереванская газета «Жоховурд» пишет, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян начал открытый саботаж против правительства Никола Пашиняна.

Издание отмечает, что дело в том, что после победы бархатной революции международный рейтинг Армении существенно вырос, и теперь МИД Армении должен приложить все усилия, чтобы сохранить высокий рейтинг.

«Министр иностранных дел должен поручить посольствам Армении, чтобы дипломаты на встречах с иностранными чиновниками представляли сложившуюся в новой Армении ситуацию, положительные изменения, дабы подчеркнуть разницу между Арменией и Азербайджаном в контексте вопроса безопасности. В то же время сам министр должен был постоянно говорить об этой теме на своих встречах. Но все наоборот – никаких шагов не предпринимается. О причине не трудно догадаться, есть мнение, что это организованный саботаж, в котором принимает участие президент Армен Саркисян: в конце концов, Зограб Мнацаканян – его кадр», — пишет издание.

Газета выяснила, что Мнацаканян еще с 1993 года работал с Арменом Саркисяном. Говорят, что на должность главы МИД он также был назначен благодаря Саркисяну», — пишет газета.

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