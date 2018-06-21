Самую красивую болельщицу чемпионата мира по футболу выявили в социальных сетях. Краше всех других поклонниц данного вида спорта оказалась девушка из России.

Блондинку в русском народном кокошнике и обтягивающем топике с надписью «Russia» обсуждал весь мир. Девушка покорила своей красотой и обаянием.

Однако вскоре выяснилось, что красавица является порноактисой.

«В соцсетях уже вовсю обсуждают самую красивую фанатку из России. Но, как оказалось, она не только футбольная болельщица, но и ударница порноиндустрии», — сообщает паблик Mash.

Minval.az