Сборная Испании по футболу одержала минимальную победу над национальной командой Ирана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 1:0.

Как сообщает RT, в составе сборной Испании отличился Диего Коста (53-я минута), для которого этот гол стал третьим на ЧМ-2018.

Сборная Испании набрала четыре очка после двух туров и теперь делит первое место в группе B с командой Португалии. Иран с тремя очками занимает третье место.

Minval.az