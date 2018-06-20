Парламент Грузии в ходе внеочередного заседания выразил вотум доверия правительству во главе с Мамукой Бахтадзе и с тремя новыми министрами – финансов, экономики и иностранных дел, передает Sputnik Грузия.
Представленный кабинет министров и правительственную программу поддержали 99 депутатов против шести.
Приоритетными направлениями своей работы Бахтадзе назвал усиление демократических институтов, проведение фундаментальной реформы системы образования, развитие малого и среднего бизнеса, создание малого и гибкого правительства, а также интеграцию в европейские и евроатлантические структуры.
«Человек и забота о нем была и будет нашей главной ценностью. Поэтому все усилия или инициативы будут ориентированы на каждого человека, защиту его свободы и чести, на предоставление ему широких возможностей для самореализации и благополучия в своей стране», — сказал Бахтадзе.
Ранее Бахтадзе пояснил, что представленный на этот раз состав правительства является временным. В ближайшем будущем он намерен выступить с законодательной инициативой о сокращении количества министерств с 14 до 11 и представить новый кабинет министров.
По словам председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, законопроект будет утвержден в течение трех недель. Далее Бахтадзе представит в парламент обновленный кабинет министров для получения одобрения со стороны депутатов.
Во временное правительство Мамуки Бахтадзе вошли:
Министр юстиции —Тея Цулукиани
Министр обороны — Леван Изория
Министр внутренних дел — Георгий Гахария
Министр труда, здравоохранения и социальной защиты — Давид Сергеенко
Министр образования и науки — Михаил Чхенкели
Министр по исполнению наказаний и пробации — Каха Кахишвили
Министр по делам беженцев, расселения и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц — Созар Субари
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства — Леван Давиташвили
Министр финансов — Николоз Гагуа
Министр экономики и устойчивого развития — Георгий Черкезишвили
Министр регионального развития и инфраструктуры — Зураб Алавидзе
Министр иностранных дел — Давид Залкалиани
Министр культуры и спорта — Михаил Гиоргадзе
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия — Кетеван Цихелашвили.