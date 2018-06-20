В Армении в отношении нескольких служащих военной части возбуждено уголовное дело в связи с рядом нарушений.

Как сообщили Новости Армении — NEWS.am в пресс-службе Следственного комитета, предварительное расследование выявило фактические данные о том, что в 2017-2018 годах, в воинской части N, с участием должностных лиц, был совершен ряд злоупотреблений.

В сочетании с достаточным количеством собранных доказательств командиру воинской части было предъявлено обвинение по статье 375, части 4-ой Уголовного кодекса Республики Армения, а начальнику автомобильной службы — статья 314, часть 1-ая.

Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено прокурору, осуществляющему надзор за законностью предварительного следствия.

Minval.az