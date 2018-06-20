19 июня в Киевском областном центре социально-психологической реабилитации детей «Отчий дом» состоялась праздничная программа, которую организовали сеть ресторанов «Даш» под руководством управляющего ресторанами Азада Алиева, передает азербайджанский интернет-сайт Vesti.Az.

Для детей выступали танцевальный ансамбль «Кавказ», который представил танцы народов Кавказа. А руководитель ансамбля Ниджат Мирзоев провёл мастер-класс для детей по лезгинке, что вызвало восторг у воспитанников «Отчего дома». Про историческое общее с тюркскими странами и их культуру рассказала известная украинская поэтесса и писательница, вице-президент Ассоциации украинских писателей Людмила Дядченко, в творчестве которой одной из центральных является турецкая тематика.

Также детей ожидал настоящий сюрприз — по приглашению Азада Алиева к ним приехал профессиональный футболист Евгений Реворук, который в составе украинской сборной недавно выиграл чемпионат мира по футзалу в Португалии. Евгений провёл мастер-класс для детей по командной игре и показал свои приёмы в футболе.

Детям показывали, как делать роспись хной и многое другое. Закончилось мероприятие вручением подарков «Отчему дому» — спортивный инвентарь, развивающие игры, и угощения от сети ресторанов «Даш».

По словам управляющего ресторанами «Даш» Азада Алиева, в месяц Рамадан мусульмане раздают детям угощения и дарят им возможность почувствовать этот светлый праздник. «Мы захотели, чтобы дети из детских домов, реабилитационных центров тоже почувствовали любовь, теплоту в праздник Рамадана. Поэтому мы специально поручили нашим поварам приготовить для детей угощения и сладости из турецкой и азербайджанской кухни, купили им полезные подарки и организовали эту праздничную программу. Главное вознаграждение нам — эти счастливые лица детишек, слова благодарности и то, что после мероприятия они подходят к нам, обнимают нас и благодарят. Буду очень рад, если наш поступок послужит примером для других. Ведь детям очень много не надо — если каждый сделает что-то в своих возможностях для особенных деток, они будут намного счастливее», — рассказал Азад Алиев.

Minval.az