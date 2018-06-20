Силовики задержали четырех граждан Азербайджана, причастных к разбойному нападению на пожилых супругов в Бродовском районе Львовской области. Как сообщает в среду, 20 июня, пресс-служба областной полиции, нападение произошло еще 18 июня.

«В Бродовское отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлены жители района — 59-летний мужчина с открытой черепно-мозговой травмой и 66-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами головы. Полицейские установили, что пострадавшие получили телесные повреждения по месту жительства», — говорится в сообщении правоохранителей.

Выяснилось, что около 23.00 понедельника, 18 июня, в дом жительницы Бродовского района ворвались несколько неизвестных и ударили женщину металлической планкой по голове — она упала и сымитировала потерю сознания. После нападавшие ограбили квартиру женщины, украв 10 тыс. грн, 500 долларов, а также телевизор Samsung.

После того, как преступники покинули дом, женщина выбежала во двор и обнаружила своего сожителя с окровавленной головой, который лежал на земле со связанными скотчем руками.

Трех нападающих задержали 19 июня в Житомирской области, а четвертого — 20 июня во Львовской. По информации полиции, все задержанные являются гражданами Азербайджана, в возрасте от 36 до 50 лет, и нелегально находящихся на территории Украины.

По факту разбоя открыто уголовное производство, нападавшим грозит лишение свободы до 12 лет.

Minval.az