Спикер сената казахстанского парламента Касым-Жомарт Токаев в интервью BBC заявил, что президентские выборы в 2020 году могут пройти без участия действующего главы государства Нурсултана Назарбаева.

Запись интервью программе HARDtalk Касым-Жомарта Токаева – где спикер верхней палаты казахстанского парламента рассуждает о политическом устройстве страны и отвечает на критику в адрес Астаны, озвучиваемую международными организациями, — опубликована на сайте BBC 20 июня.

Токаев в беседе с британским журналистом Стивеном Сакуром говорит, что Казахстан, как он считает, достиг баланса в вопросе сохранения стабильности и развития демократии. Спикер сената – второе лицо в государстве — выразил несогласие с критическими оценками ряда международных правозащитных групп, которые обвиняют Астану в подавлении оппозиционных взглядов, закрытии независимых медиа и неприятии инакомыслия.

Длительное пребывание у власти президента Нурсултана Назарбаева Токаев назвал признаком стабильности. В ответ на реплику ведущего программы Hard Talk Стивена Сакура о том, что Назарбаев на минувших президентских выборах набрал 97,8 процента голосов (что невозможно в демократических странах), Касым-Жомарт Токаев возразил, что «основатель Казахстана» — это «отдельный случай». Токаев напомнил, что срок полномочий президента истекает в 2020 году. Будет ли Назарбаев участвовать в следующих президентских выборах, решит он сам, сказал Токаев.

— Если мои расчеты не подводят, ему исполнится 80 лет к тому времени? — спросил ведущий программы

— Да, да. В Малайзии премьер-министр Махатхир Мохаммад стал главой правительства в 92-летнем возрасте, — в голосе Токаева в этот момент послышался смех.

— Очень интересный комментарий. Я знаю, что по Конституции, «лидер нации» может выдвигаться бесконечное количество раз, — продолжил диалог Стиве Сакур.

— Откровенно говоря, я не верю, что президент Назарбаев пойдет на президентские выборы в 2020 году. Я не верю. Так как он очень мудрый человек, он совершенно благоразумен, и я думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с другими кандидатами, за исключением президента Назарбаева, — сказал Токаев, добавив, что это его личная точка зрения.

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