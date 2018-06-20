В усадьбе «Ара лер» председателя союза добровольцев «Еркрапа», генерала Манвела Григоряна в Карабахе найдены большие запасы мясных консервов (солдатские пайки с соответствующей маркировкой), сигареты, бинты, бензин, солдатское нижнее белье, форма, предметы гигиены, крупная партия автоматных патронов калибров 7,62 и 5,45 мм.

Об этом в среду сообщает Специальная следственная служба Армении.

Обыски проводились по запросу из Армении.

В сообщении также отмечено, что в рамках уголовного дела против Манвела Григоряна был задержан его родственник А.Г.

Minval.az