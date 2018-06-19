В Агсуинском районе совершено шокирующее преступление.

Как сообщает АПА, вечером 19 июня жительница села Гарагашлы Гасанлы Шебнем Гачай гызы 1992 г.р. была доставлена в райбольницу с ножевыми ранениями. Состояние ее оценивается как тяжелое из-за обильной потери крови.

По сообщению, мужчина нанес жене 7 ножевых ран в область спины, груди, плеч, рук. По словам членов семьи, муж напал с ножом внезапно, в момент, когда жена совершала намаз. Полиция продолжает операцию по задержанию преступника.

Причины преступления пока неясны.

По факту разбирается полиция.

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