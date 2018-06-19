Решением суда общей юрисдикции административных общин Аван и Нор-Норк в отношении депутата фракции Республиканской партии Армении Манвела Григоряна избрана мера пресечения в виде ареста.

Местные СМИ отмечают, что Манвел Григорян был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения на его даче незаконного оружия, боеприпасов. Позднее СНБ предоставила новые подробности. Выяснилось, что Григорян подозревается также в присвоении помощи, отправленной военнослужащим школьниками в дни апрельских военных действий 2016 года. СНБ обнародовала видеоматериал, подтверждающий этот факт.

Национальное Собрание Армении 19 июня одобрило 2 ходатайства генерального прокурора Артура Давтяна. Одно из них касалось возбуждения уголовного преследования в отношении Манвела Григоряна, привлечения его в качестве обвиняемого и предъявления обвинения, а второе – согласия парламента на лишение Манвела Григоряна свободы.

Minval.az