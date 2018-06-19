19 июня министр культуры Абульфас Гараев встретился с находящимся в нашей стране с визитом министром культуры Узбекистана Бахтияром Сайфуллаевым.

Как говорится в сообщении министерства, на встрече Абульфас Гараев выразил признательность гостю за то, что он принял приглашение принять участие в предстоящей завтра в Нахчыване торжественной церемонии в связи с объявлением города Нахчыван столицей исламской культуры на 2018 год. Министр выразил уверенность в том, что узбекский коллега останется доволен путешествием в живописный уголок Азербайджана – Нахчыван. Он подчеркнул, что ознакомление с регионами Азербайджана, создаст более обстоятельное впечатление о нашей стране, а также происходящем в республике социально-экономическом и культурном развитии.

Отметив устойчивое развитие взаимных культурных связей между нашими странами, Абульфас Гараев сказал: «Сейчас мы вступили в новый этап восстановления и развития связей. Нам следует продолжить культурное сотрудничество в новом формате, обеспечить дальнейшее развитие культурных связей между нашими дружественными странами. Древние исторические корни, объединяющие наши народы, всегда обеспечивали динамичное развитие этих отношений».

Министр культуры Узбекистана Бахтияр Сайфуллаев, поблагодарив за теплый прием, выразил удовлетворение участием в мероприятии в связи с объявлением города Нахчыван столицей исламской культуры на 2018 год. Было доведено до сведения, что Узбекистан заинтересован в построении всесторонних связей как с международными организациями, так и с соседними государствами, в частности, тюркоязычными странами. Он подчеркнул, что руководство Узбекистана также вносит вклад в развитие этих связей.

Абульфас Гараев проинформировал гостя о связях Азербайджана с международными организациями, совместных проектах, реализуемых с ИСЕСКО и ТЮРКСОЙ.

На встрече были обсуждены вопросы развития двусторонних культурных связей.

Minval.az