В Харьковской области на взятке задержали инспектора пограничного контроля, начальника группы отделения инспекторов пограничной службы одного из отделов пограничной службы Харьковского пограничного отряда и начальника отделения инспекторов пограничной службы этого же отдела.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины.

Должностные лица пограничной службы были задержан во вторник, 19 июня 2018 года, за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 19800 гривен.

«Установлено, что указанные должностные лица, действуя умышленно, используя свое служебное положение, требовали и получили от гражданина Азербайджанской Республики указанные денежные средства за совершение в его интересах действий по снятию запрета въезда и попадания на территорию Украины», — сообщили в прокуратуре.

Пограничников задержали сразу после внесения в паспорт указанного гражданина сведений о въезд на территорию Украины и получения взятки.

В настоящее время правоохранителями в отношении задержанных проводятся первоочередные следственные действия, продолжаются обыски. Задержанным готовятся сообщения о подозрении. Прокуратурой будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения их от занимаемых должностей.

Minval.az