Иран является основным выбором для многих азербайджанских пациентов, которые выбирают страну для получения относительно дешевого, но качественного лечения.

Первым выбором для среднего класса азербайджанцев для лечения тяжелых заболеваний являются иранские больницы и врачи. Высокое качество медицинских услуг, низкие расходы на лечение, меньшее расстояние и тесные культурные и лингвистические связи между двумя странами приводят многих пациентов из Азербайджана в такие крупные приграничные города Ирана, как Тебриз, Ардебиль или даже Тегеран, пишет российский интернет-портал iran.ru.

Согласно официальной статистике, пик туристических поездок из Азербайджанской Республики в Иран пришелся на 2015-2016 годы, в течение которых Иран посетило более миллиона граждан Азербайджана. Почти 50-60 процентов этих поездок были совершены с целью получения лечения.

Выдающийся азербайджанский врач, профессор Адиль Кайбулла высоко оценил качество иранской медицины, как одно из главных преимуществ лечения в Иране.

По его словам, многие граждане Азербайджана пользуются иранской медициной из-за разумных цен и высокого качества.

Minval.az