Своей вины о причастности в убийстве двух бизнесменов Рафик Исмаилов не признал, а показания наемного убийцы по его словам являются не правдивыми. Об этом информирует издание «Новые ведомости».

Вчера в Московском областном суде началось судебное слушание по этому делу. В ходе рассмотрения материалов выяснилось, что Рафик Исмаилов родной брат экс-владельца Черкизовского рынка. Следственный комитет России предъявляет ему обвинение по ст. 105 УК РФ ч. 2 убийство двух и более лиц. Кроме этого он проходит по делу незаконного оборота огнестрельного оружия предусмотренный по ст.222 УК РФ. Следственные органы описали картину происшествия, по их версии Рафик выполнил заказ, который получил от бывшего владельца Черкизовского рынка и своего брата Тельмана Исмаилова. За успешно выполненную операцию он получил 2 миллиона долларов.

Мотивацией для совершения убийства стал возникший конфликт бизнесмена с владельцем ТЦ «Строй-маркет» Владимиром Савкиным. Спор возник при разделе вырученных денег, которые были получены от продаж бизнеса, который был совместный. Савкина и его приятеля Юрия Брылева застрелили в машине в мае 2016 года на Новорижском шоссе. В этот день оба бизнесмена приехали на переговоры с Рафиком Исмаиловым, и, не выйдя из автомобиля, они были убиты выстрелами из пистолета от рук Мехмана Керимова. Через некоторое время Керимов был арестован и полностью признал свою вину, он уже дал показания правоохранительным органам о причастности в этом деле братьев Исмаиловых.

Керимову Красногорский горсуд Московской области назначил срок заключения 13 лет в колонии строго режима, судебное заседание прошло в марте этого года. Именно его показания стали поводом возбудить уголовное дело на братьев Исмаиловых. Рафика арестовали после прошения СКР, а Тельмана и еще одного брата, который является бывшим сотрудником МВД Вагиф Исмаилов объявлены в международный розыск.

В ходе слушания выяснилось, что Рафик при выборе убийцы остановился на человеке, который был знаком с самой жертвой. Также выяснилось, что сыновья убитых бизнесменов совместно подали в суд прошения, в которых требуют возместить их семьям моральный и материальный ущерб. Эти деньги по их требованию должен выплатить Рафик Исмаилов.

Minval.az