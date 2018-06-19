В связи с гибелью троих военнослужащих предъявлено обвинение начальнику инженерной службы военной части.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 21 ноября 2017 г во время проведения инженерных работ на боевом посту в результат взрыва мины противника смертельные ранения получили военнослужащие лейтенант Гегам Закарян, рядовые Саркис Абрамян и Саркис Меликян. Рядовой Нарек Овеян тяжело ранен.

В рамках уголовного дела выяснен ряд обстоятельств и личность предполагаемого виновного. По данным следствия, руководителем саперной группы был назначен начальник инженерной службы майор Э.Григорян. Он проявил небрежное отношение к службе, не выполнил возложенные на него обязанности, вследствие чего работа не было спланирована и организована. Инженерные работы проводились без подготовки, личный состав не владел материальной частью средств по разминированию, порядка выполнения поставленной задачи, правилами безопасности, практическими навыками владения средствами разминирования, противотанковые мины вынимались вручную, с помощью лопаты, переносились на руках, не был проведен осмотр заминированного поля, находившиеся в земле мины не были удалены, не использовались специальные приспособления.

В результате около 18:35 часов 21 ноября проводившие инженерные работы военнослужащие подорвались – трое из них погибли, один был ранен. На основании полученных данных майору Э.Григоряну предъявлено обвинение по ч.2 статьи 376 УК.

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