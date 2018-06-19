Житель Кикведжзенского района Волгоградской области убил 28-летнюю женщину за отказ чистить и готовить ему картошку, сообщает «Блокнот Волгоград».

По данным издания, инцидент произошел 16 июня в частном доме мужчины. Он пригласил девушку на застолье, во время которого они съели всю закуску. Тогда 37-летний мужчина решил, что пора приготовить картошку. Но, как он сознался на допросе, вставать к плите сам не захотел, поскольку дома была женщина.

«На просьбу почистить картошку девушка отказалась, за что поплатилась ударом ножом в сердце», — рассказал заместитель руководителя Новоаннинского межрайонного следственного отдела управления Следственного комитета РоссииСулейман Махамаев.

После мужчина вытащил оружие из тела девушки и перерезал ей горло.

В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве. Ранее он был судим по статье 111 за причинение ножевого ранения жене.

Minval.az