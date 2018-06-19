Чуть более половины опрошенных «Левада-центром» россиян — 51% — хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года, сообщает газета «Ведомости».

В августе 2017 года 67% респондентов заявляли о желании видеть Путина на посту президента после выборов 2018 года. В октябре 2012 года, через полгода после президентских выборов, об этом говорили 34% опрошенных.

Согласно данным последнего опроса, число людей, которые хотят, чтобы в России прошли полномасштабные перемены, за год выросло с 42 до 57%. По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, под переменами россияне подразумевают рост социальных расходов и укрепление патернализма, а не инфраструктурные реформы.

Около 30% респондентов полагают, что изменения в правительстве не решат существующие проблемы. Примерно 24% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

«Заканчивается эффект крымской мобилизации, хотя это притормозилось президентской кампанией и новой накачкой поддержки», — сказал Гудков. По его словам, противостояние с Западом и санкции позволяют президенту вести безальтернативную политику.

«Никаких фигур преемников нет, люди относятся к этому прагматично. При боязни перемен на политиков смотрят с настороженностью, а поскольку Путина воспринимают как консерватора, то считается, что именно он обеспечит статус-кво. С этим связано, например, что президент не высказался про пенсионную реформу, люди ждут, что он еще скажет свое слово», — отметил глава «Левада-центра».

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