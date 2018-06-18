Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Госдепартамент не пугать болельщиков чемпионата мира по футболу, удерживая от поездок на Кавказ.

16 июня Госдеп опубликовалочередное предупреждение об опасности совершения поездок на Северный Кавказ и полуостров Крым, утверждая, что там болельщики могут стать жертвами «терроризма и подвергнуться третированию».

«Чемпионат мира по футболу <…> — праздник для всей планеты. В Россию приехали команды и болельщики. Страна радушно встречает их. Но именно это не нравится Госдепу США и отдельным западным СМИ, которые в своей ненависти к России используют самые низкопробные методы. <…> О каких беспорядках и терактах говорят в Госдепе?» — написал Кадыров на своей странице в Telegram.

Minval.az