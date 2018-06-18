Совет Европы продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя, которые ввели в 2014 году после присоединения полуострова к России. Об этом говорится на сайте ведомства.

Санкции будут действовать до 23 июня 2019 года. Санкции запрещают европейским компаниям инвестировать в крымские и севастопольские компании, а также импортировать товары из Крыма в страны ЕС.

Кроме того, санкции накладывают ограничения на экспорт определенных товаров из Евросоюза на полуостров и запрещают европейским круизным судам заходить в порты Крыма.

Minval.az