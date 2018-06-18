В китайской социальной сети WeChat опубликована резкая и оскорбительная заметка по поводу договора Китая с Россией о сотрудничестве в ядерной энергетике. Автор Мао Чжао дает уничижительные оценки всему, что производит Россия: от ядерных реакторов до самолетов, танков и авианосцев. Минвал со ссылкой на ИноСМИ публикует перевод данной заметки ниже:

В ходе саммита ШОС, проходившего в китайском городе Циндао, Россия и Китай заключили крупнейший за всю историю договор на сумму 20 миллиардов юаней о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Ожидаемые затраты составят 100 миллиардов юаней. Удивление в профессиональной среде вызвало намерение использовать для осуществления данного проекта переделанные Россией американские атомные энергоустановки.

У России уже был печальный опыт, связанный с утечкой радиации. В 1986 году в четвертом реакторе Чернобыльской АЭС произошла авария, унесшая жизни 30 людей и высвободившая более восьми тонн радиоактивного вещества.

В результате самой масштабной в истории всего человечества аварии была заражена почва на 60 тысяч километров вокруг АЭС, было облучено 3,2 миллиона человек.

Авария на Чернобыльской АЭС нанесла огромный ущерб и заставила нас обратиться к статистике:

800 лет, по мнению ученых, потребуется, чтобы исчезли все последствия чернобыльской катастрофы, а на распад радиоактивных веществ, оставшихся под обломками реактора, потребуется десятки тысяч лет.

930 тысяч человек погибло от рака в результате облучения за последние 20 лет.

270 тысяч человек заболело раком в результате катастрофы.

340 тысяч человек было вынуждено покинуть зону заражения. 110 тысяч разъехалось по всему Союзу сразу после аварии, 230 тысяч переехало некоторое время спустя.

Два миллиарда пострадали в результате катастрофы, сообщает Национальная академия наук Белоруссии.

Официальной причиной аварии на Чернобыльской АЭС, по мнению Советского правительства, стала халатность персонала, несоблюдение техники безопасности и сбой в работе оборудования. Однако западные ученые, побывавшие на схожей с Чернобыльской электростанции в Ленинграде, заключили, что причиной аварии были дефекты конструкции реактора.

Они заметили, что строение советских реакторов резко отличалось от западных, и вследствие чего заключили, что у советских реакторов опасность возникновения неполадок выше. В советских реакторах редуктор графита для ускорения ядерных процессов работал при более высоких температурах, чем на Западе. Это произошло из-за попыток советских конструкторов устранить технические неполадки путем упрощения конструкции реактора, что было весьма опасным решением.

Если в момент перегрева графитового стержня возникли неполадки в охлаждающем механизме, то при контакте нагретого графита с воздухом существует вероятность возгорания и взрыва. Вокруг реактора не было сооружено ничего, способного предотвратить высвобождение радиации, поэтому во время взрыва ничто и не помешало излучению вырваться наружу, в атмосферу. Если бы в СССР тогда работали западные специалисты, Чернобыльской аварии могло и не быть, или ситуация была взята под контроль намного быстрее. К тому же на реакторе не было дополнительного кожуха защиты.

Хоть русские и умеют строить атомные электростанции, у них все же недостаточный технический уровень. Все российские предприятия, вошедшие в 500 самый сильных — это нефтяные или финансовые компании, среди них нет ни одной промышленной. Технический уровень российской промышленности все еще низкий, а производимая продукция славится своим невысоким качеством. Возьмем, например, оборонную промышленность, которая выпускает откровенно бесполезное барахло.

В воздушном бою над долиной Бекаа в 1982 году Израиль сбил 85 российских боевых самолетов МиГ, не потеряв со своей стороны ни одного самолета (сконструированного по американской модели — прим. автора). Таким образом, бой закончился однозначной победой Израиля со счетом 85:0. Для израильтян стрелять по российским самолетам было сродни игре, притом не самой сложной. Вместе с уничтоженными самолетами погибла и репутация инженерного центра ОКБ им. А. И. Микояна.

Другое российское конструкторское бюро «Су» далеко от «МиГ» не ушло и подпортило жизнь индийцам. Страна закупила около тысячи самолетов МиГ-21, из которых половина попросту развалилась. Шокированные индийцы попросили поменять непригодные для полетов самолеты на новые, так как на то, что позиционировалось как первоклассная продукция были потрачены большие деньги. Но на этом несчастия бедных индийцев не закончились, купив новейших Су-27 и Су-30, они получили от России «летающие гробы».

С самолетами не получилось, может получиться с наземной техникой? Задействованный в ходе Чеченской войны танк Т-72, которым так гордятся русские, обманул все ожидания. Его броню пробивали даже самодельные орудия мусульманских повстанцев. Поле битвы представляло собой ужасающее зрелище. Многие закупщики российского вооружения на Ближнем Востоке тут же отозвали свои заказы на поставку. В Сирии Россия расположила противоракетные комплексы С-400, которые оказались не в состоянии обнаружить самолеты, собранные в Америке. Так, например, Израильские самолеты пролетали над С-400 абсолютно беспрепятственно.

Что же касается единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов», отправленного к берегам Сирии, то над этой ситуацией смеются даже сами русские. «Адмирал Кузнецов» вряд ли сможет сместить перевес сил в воздушном пространстве над Сирией, ведь годится он только чтобы тень создавать.

Мао Чжа полагает, что ввиду низкого качества российской продукции, страны, желающие ее закупить должны подумать дважды, тем более если речь идет об оборудовании для атомных электростанций. Использование российского оборудования может поставить под угрозу жизнь и безопасность народа, не лучше ли в этом случае сделать выбор в пользу безупречного качества и надежности. Нельзя считать народ подопытными крысами и приносить его в жертву хорошим союзническим отношениям.

В соответствии с подписанным в 2013 году долгосрочном договоре о поставках нефти, Китай обязуется закупать нефть у России на протяжении 25 лет по цене 145 долларов за баррель. Если в стране повысится цена на нефть или возрастут транспортные расходы, Китай потерпит большие убытки. Если бы Китай закупал нефть у США, цена за баррель составила бы 43 доллара, а это на 100 долларов меньше, чем в случае с Россией.

Россия уже извлекла достаточно выгоды из Китая. Такой недалекий человек, как Путин способен только на тайные убийства, и выжить сможет только за счет продажи нефти Китаю. Довольно нам потакать России, не дадим российской технике ей похоронить наш народ.

Minval.az