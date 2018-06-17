Сегодня в Левене (Бельгия) прошел заключительный день турнира серии «Grand Chess Tour», в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает «Азериспорт», гроссмейстеры провели второй круг в блиц.

В первой партии дня Мамедъяров сыграл вничью с Левоном Ароняном (США), а далее заключил мир с Вишванатаном Анандом (Индия). Затем он уступил Александру Грищуку (Россия), взяв 0,5 очка в поединке с Анишем Гири (Голландия). Первую победу дня Мамедъяров отпраздновал в 14-м туре, обыграв Максима Вашье-Лаграва (Франция), после чего сыграл вничью с Фабиано Каруаной (США). После Шахрияр уступил Хикару Накамуре (США) и выиграл у Уэсли Со (США). В последнем туре Шахрияр обыграл Сергея Карякина (Россия).

Наш шахматист, набрав 17 очков, занял седьмое место. Победителем стал Уэсли Со (США), в активе которого 22 балла. Он на 0,5 опередил Сергея Карякина (Россия) и Максима Вашье-Лаграва (Франция).

Следует отметить, что очки в рапиде и блице суммировались.

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