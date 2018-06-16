Армения безоговорочно поддерживает политический курс «Арцаха» (непризнанное образование на оккупированных землях Азербайджана — прим Минвала, здесь и далее — кавычки Минвала). Об этом 16 июня в ходе встречи с «президентом Арцаха» Бако Саакяном в Степанакерте (Ханкенди — прим. Минвала) заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщили Новости-NEWS.am в пресс-службе правительства, Пашинян поздравил членов «правительства Арцаха» с назначением и подчеркнул, что он приветствует и подчеркивает готовность Бако Саакяна внести реальные и содержательные изменения.

Minval.az