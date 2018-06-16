Сборная Дании одержала победу над национальной командой Перу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча, прошедшая на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершилась со счётом 1:0 в пользу датчан, пишет RT.

Автором единственного гола в матче стал Юссуф Поульсен, отличившийся после передачи Кристиана Эриксена.

Перуанцы на последних минутах первого тайма не реализовали пенальти, назначенный с использованием системы видеопомощи арбитрам. Кристина Куэва не смог переиграть Каспера Шмейхеля с 11-метровой отметки.

Следующим соперником датчан станет команда Австралии. Матч состоится 20 июня. В тот же день Перу сыграет с Францией.

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