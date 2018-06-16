Прокуратура установила, что в декабре прошлого года жительница Окуловского района фиктивно вышла замуж за гражданина Азербайджана за 20 тысяч рублей.

О браке сделали актовую запись в отделе ЗАГС Окуловского района и выдали свидетельство. Однако супруги с момента заключения брака совместно не проживали, хозяйство не вели, общих детей не имеют.

Прокурор обратился в суд с требованием аннулировать этот брак. Суд с этим согласился.

Как сообщили российскому интернет-изданию в пресс-службе областной прокуратуры, после вступления решения суда в законную силу актовая запись о регистрации брака будет аннулирована. Кроме того, прокуратура района направит в УМВД России по Новгородской области информацию с требованием аннулировать разрешение на временное проживание, выданное иностранцу.

Minval.az