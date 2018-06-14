Суд приговорил бывшего мэра Марнеули Темура Абазова к предварительному заключению. Об этом из Руставского суда сообщает журналист Первого канала.

Бывшему мэру Марнеули предъявили обвинения сегодня.

Сотрудниками прокуратуры Грузии и министерства внутренних дел по факту унизительного и нечеловеческого обращения в отношении гражданина Эльчина Алахвердиева в городе Марнеули в качестве обвиняемого был задержан мэр муниципалитета Марнеули, а по факту избиения того же гражданина, уголовное преследование началось в отношении члена парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» Азера Сулейманова, члена сакребуло Марнеульского муниципалитета от партии «Грузинская мечта» Рамина Алахвердиева и родственника мэра Марнеули, гражданина Э.Г.

В социальной сети распространилось видео, в котором житель Марнеули публично, унизительно приносит извинения за словесное оскорбление председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули Темура Абазова. В связи с этим репортаж выпустила студия «Монитор». В репортаже речь идет о том, что человек, который предположительно является жертвой унизительного обращения, несколько дней назад на проспекте Руставели наносил словесное оскорбление представителям «Грузинской мечты», позднее в социальной сети распространилось видео, в котором в унизительной обстановке он приносит извинения.

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