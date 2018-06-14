Делегация во главе с командующим Национальной гвардией штата Оклахома США, генерал-майором Майклом Томпсоном находится с визитом в Азербайджане.

Как информирует сайт МО АР, в рамках визита делегация провела встречу в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны и посетила Центр военных игр Вооруженных сил.

Сотрудничество между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Национальной гвардией штата Оклахома США осуществляется с 2002 года. В рамках Программы партнерства со штатом проводится сотрудничество и обмен опытом в сфере повышения уровня оперативного соответствия с США и НАТО, а также подготовки профессионального сержантского состава, военных инженеров и военных медицинских специалистов.

Minval.az