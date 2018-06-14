ООО «Палмали Каспийские морские проекты», стопроцентная дочка ростовской компании «Палмали» — крупнейшего в России водного перевозчика нефтепродуктов, вступила в дело о банкротстве материнской компании. Она заявила самый крупный на данный момент объем требований. Об этом пишет «Деловой Ростов».

Равил Латыпов, временный управляющий ростовского ООО «Палмали», одного из крупнейших в стране водных перевозчиков нефтепродуктов, сообщил о поступлении 8 июня от ООО «Палмали Каспийские морские проекты» заявления о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 2,36 млрд. рублей. На данный момент это самое крупное требование, которое получил назначенный 25 апреля временный управляющий. До сих пор таковым было требование Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области в размере 1,6 млрд. рублей.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» ООО «Палмали Каспийские морские проекты» является стопроцентной дочкой ООО «Палмали». Обе компании являются частью бизнеса входящего с списки Forbs известного азербайджанского и турецкого предпринимателя Мубариза Мансимова. В этом году «Палмали», как уже писала деловая газета «Город N», должна была закончить выплату 1,7 млрд. рублей рассроченной на три года налоговой задолженности. Судя по всему, за три года график погашения задолженности перед налоговым органом компанией не выдерживался.

В 2014 году налоговая инспекция предъявила перевозчику претензии на 6 млрд. рублей, обвинив его в незаконном выводе средств в оффшор. В ходе судебных разбирательств судоходная компания сумела снизить объем претензий до 1,7 млрд. рублей и добилась в апелляционной инстанции трехлетней рассрочки для их выплаты, мотивируя это тем, что в случае единовременной выплаты ей грозит банкротство. Закончить выплаты «Палмали» должна была в декабре 2018 года.

К банкротству перевозчика пока еще не подключился его основной кредитор – Сбербанк, от позиции которого во многом и могла бы зависеть судьба его активов. В залоге у Сбербанка, как следует из материалов арбитражного суда, находилось 51 судно. Однако в «СПАРК-Интерфакс» информация о залогах отсутствует. Но есть информация об объеме долгосрочных заемных средств: 14,9 млрд. руб. на начало 2017 года.

По данным картотеки Арбитражного суда с 2015 года Сбербанк четырежды обращался в Арбитражный суд Ростовской области с исками к ООО «Палмали» и дважды к ООО «Палмали Каспийские морские проекты», однако каждый раз суд оставлял заявления без движения, указывая на нарушение требований по их подаче.

Выручка ООО «Палмали Каспийские морские проекты» в 2016 году, по информации «СПАРК-Интерфакс», составила 538,6 млн. руб., а чистая прибыль – 739,5 млн. рублей, прочие доходы компании при этом составили 1,2 млрд. руб. (по РСБУ). Данных за 2017 года пока нет.

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