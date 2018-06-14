Нападающая сборной Азербайджана по волейболу Одина Байрамова продолжит карьеру в Италии.
Как передает «Азериспорт», она подписала однолетний контракт с «Кьери».
Напомним, что в сезоне 2016/17 Байрамова выступала за «Фиренце».
Нападающая сборной Азербайджана по волейболу Одина Байрамова продолжит карьеру в Италии.
Как передает «Азериспорт», она подписала однолетний контракт с «Кьери».
Напомним, что в сезоне 2016/17 Байрамова выступала за «Фиренце».
Дата: 2018/06/14 21:29
Раздел: Азербайджан, Спорт
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