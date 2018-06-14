Нападающая сборной Азербайджана по волейболу Одина Байрамова продолжит карьеру в Италии.

Как передает «Азериспорт», она подписала однолетний контракт с «Кьери».

Напомним, что в сезоне 2016/17 Байрамова выступала за «Фиренце».

Minval.az