Чемпионат мира по футболу стартует в четверг матчем между сборными России и Саудовской Аравии на московской арене «Лужники».

Как сообщает ТАСС, Россия впервые примет мировое первенство, которое пройдет на 12 стадионах в 11 городах страны и завершится 15 июля также в «Лужниках», где состоится финальная игра.

21-й чемпионат мира пройдет с участием 32 команд, которые на предварительной стадии разделены на восемь групп. Для выхода в 1/8 финала необходимо занять в группе одно из двух первых мест.

Матчи предварительной стадии пройдут 14-28 июня. Встречи 1/8 финала запланированы на 30 июня — 3 июля, четвертьфиналы — 6-7 июля, полуфиналы — 10 и 11 июля, матч за третье место — 14 июля, финал — 15 июля.

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