Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике. Такое решение приняли на 68-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает The Guardian.

В 2022 году ЧМ по футболу пройдет в Катаре.

На проведение ЧМ-2026 претендовали двое кандидатов: Марокко и совместная заявка США, Канады и Мексики.

В США чемпионат мира по футболу проходил в 1994 году, в Мексике — в 1970 и в 1986 годах. На конгрессе ФИФА объявили, что в чемпионате мира в 2026 года впервые примут участие 48 команд. В мировом первенстве, которое будет проходить в России, примут участие 32 команды.

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