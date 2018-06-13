Ереванская газета «Жаманак» пишет со ссылкой на свои источники, что разговоры о возможном пересмотре цен на газ являются средством давления на новую власть Армении.

Издание отмечает, что Россия снизила для Армении цены на газ, установив до конца 2018 года на уровне 150 долларов за тысячу кубометров.

«Сейчас намекая, что цена на газ может измениться на границе, Россия пытается оказать давление на новую власть Армении, чтобы усмирить ее. Расчет России ясен, если цена на газ повысится, это может негативно повлиять на рейтинг действующей власти. Армения не может воспользоваться альтернативой иранского газа, поскольку система газоснабжения и газораспределения Армении является собственностью российской компании «Газпром», — отмечает СМИ.

Накануне стало известно, что переговоры относительно цен на российский газ между Арменией и Россией пройдут в ноябре. Об этом на брифинге заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики Артур Григорян.

«Переговоры начнутся в ноябре. Новая цена российского газа станет известна после переговоров с российской стороной», — сказал он. Григорян также подчеркнул, что «официальный Ереван не перестанет искать способы закупки дешевого газа для армянских потребителей».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия продает газ Армении по низким ценам, но «потребитель этого не чувствует». Он не исключил, что «вопрос может быть связан с малорезультативным менеджментом или даже с коррупцией».

Согласно сообщению ереванских СМИ, делегация Армении на следующей неделе посетит Иран, чтобы провести переговоры о возможном увеличении поставок газа.

Minval.az